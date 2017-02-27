Дороги растаяли вместе со снегом: чиновники в очередной раз выделяют деньги на новый ремонт

Как только снег и лед обнажили асфальт, раздел петиций Харьковского городского совета сразу пополнился добрым десятком обращений о ремонте дорог. Горожане требуют отремонтировать дороги на Москалевке, Немышле, проспекте Тракторостроителей и в центре. Водители утверждают, даже там, где ремонт проводился недавно, дороги стаяли вместе со снегом.

Наталья Шитилова, волонтер

Я сама из Дергачей - ужасная дорога, ямы. И в центре города, даже объехать невозможно. - А с чем связываете? Такие плохие погодные условия или так делают? - Так делают! Вся Европа и слова богу, побывала и в Америке, такого проблемного там нет состояния дорог как у нас!

Игорь, стаж вождения 28 лет

В области их никогда не делали, их всю жизнь латали, а в Харькове еще относительно нормальное, но учитывая сколько вложено денег, пока еще держутся. Но сходят еще вместе со снегом.

Александр, стаж вождения 12 лет

На Москалевке, Новожанова там вообще дорог нет. В прошлом году как бы поделали, вроде ничего не было, а в этом вообще - страшно даже выезжать.

На комплексное финансирование дорожного хозяйства в 2017 году из городского бюджета направлено почти 650 миллионов гривен. Это меньше, чем в прошлом. Более того, на капитальную реконструкцию дорог запланировано немногим больше ста миллионов, еще 90 - на внутриквартальные, которые разделят на 180 объектов. То есть всего по полмиллиона гривен на каждый участок. Остальные средства пойдут на ямочный ремонт и поддержание дорожного хозяйства. Впрочем почти 230 миллионов депутаты выделили и на реконструкцию трамвайных путей. Обещают доделать участок в районе вокзала и построить новые переезды на пересечение Клочковской с проспектом Победы, Новгородской и спуском Клочковским - это бывший спуск Пасионарии.

Евгений Водовозов, зам.мэра по вопросам инфраструктуры

Клочковская, спуск Клочковской - это самый сложный объект, он вообще будет делаться четырьмя этапами, частичным закрытиями, перекрытиями - потому что перекрыть полностью новый мост мы бы не хотели. Подготовлена схема организации работ и надо очень скрупулезно подготовиться и сделать все в сжатые сроки.

Из прошлогодних долгов за дорожниками остались работы на Павловской площади и на улице Героев Труда. Здесь работники обещают начать класть асфальт как только полностью сойдет снег. Правда для этого улицу Академика Павлова частично снова придется перекрыть.