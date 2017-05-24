Дорожные работы не выдерживают заявленных сроков - водители мучаются в пробках. В мэрии рассказали, когда будет открыт горбатый мост

Длительный ремонт на мосту имени Юлия Чигирина, более известного среди горожан как "горбатый" харьковчане обсуждают уже почти год. С момента начала его реконструкции, пользователи социальных сетей неоднократно возмущались, что работы ведутся не активно, и в качестве подтверждения выкладывали многочисленные фото пустующего моста без единого рабочего. Более того, зимой 2017-го там произошло обрушение бетонной опалубки.



Мост перекрыли еще несколько недель назад, в мэрии обещали, что откроют его к средине мая, однако ремонтные работы продолжаются до сих пор.

Мост соединяет площадь Фейербаха с центральной частью города. После его закрытия автомобилисты стали в час пик простаивать в "тянучке" от получаса до часа на Московском проспекте, также движение стало затрудненным и на других центральных улицах.

Михаил, таксист:

Та ну давно уже закрыто. Лучше б закрыли одну полосу и машины б ездили. Ну была б тягучка, но не большая. А когда перекрыли полностью теперь с Салтовки люди не могут попасть в центр. Все едут в одну пробку, в одну лейку собираются и всё.

Олег, таксист:

Особенно по утрам, потом когда люди домой едут. Ну когда работу и с работы большие пробки. И пробка получается из-за этого там на перекрестке с Московскм проспектом, тоже большая пробка.

Андрей, автомобилист:

Честно говоря надоело всё. Тут много сильных вопросов, поэтому. Надо все менять кординально... все ремонты, всё. Как-то упорядочить.



В горсовете тем временем уверяют, проблемы, связанные с ремонтом, близки к разрешению. В Департаменте дорожного хозяйства называют новые сроки открытия моста - начало июня.

Владимир Чумаков, нач. Департамента дорожного хозяйства:

Мы должны на этой недели закончить бетонирование, там подушка моста. Если все нормально, успешно, там неделя после бетонирования я думаю мы положим асфальт и откроем его. Вообще думаю к концу следующей недели будем открывать.



На даже если чиновники свое слово сдержат, реконструкция моста Чигирина войдет в историю по срокам - она началась почти год назад. А жаловались автомобилисты на состояние путепровода еще несколько лет до этого.