Доступные лекарства стали доступны. За две недели выписано более 29 тысяч рецептов

На лекарства у Светланы Герман уходит треть семейного бюджета. У нее - проблемы с суставами, а вот свекровь страдает проблемами сердечнососудистой системы. Женщина искренне удивлена, что теперь появилась возможность сократить расходы. О программе доступных лекарств она не слышала и интересуется, как же можно принять в ней участие.

Светлана Герман:

Можно воспользоваться этой программой, как я поняла? Обратиться к лечащем терапевту? - Да, к лечащему терапевту и он выписывает специальный рецепт.

В реестре лекарств, входящих в программу, - 157 наименований. Из них 127 предназначены для лечения сердечнососудистых заболеваний, 24 - диабета 2-й степени и 6 - бронхиальной астмы. 23 препарата пациенты могут получить безоплатно, а остальные с незначительной доплатой. Такой возможностью, по данным управления здравоохранения ХОГА, за две недели действия программы воспользовались более 29 тысяч человек. Всего же нуждающихся в подобной программе по городу и области более 900-т тысяч.

Галина Сироштан, и.о. начальника управления здравоохранения ХОГА:

В закладах охорони здоров’я було проведено аналіз галузевих статистичних звітностей і кількості пацієнтів, які знаходяться на диспансерному обліку. Складено поіменний список пацієнтів які мають захворювання серцево-судинні, в тому числі гіпертонічна хвороба, цукровий діабет другого типу, або хворих, які приймать таблетовані цукрово-знижуючі і бронхіальної астми.

Для того чтоб врачи знали, какие рецепты выписывать, рассказывают чиновники, активно работали с медперсоналом. В результате в программе участвует 64 больницы по городу и области. Договоры больницы заключают с теми аптеками, которые расположены неподалеку от них. Туда же и отправляют своих пациентов. А вот с аптеками пришлось сложнее. Наученные опытом затяжных компенсаций, не все были готовы сотрудничать с государством. Но в этот раз, уверяют чиновники, возмещение затраченных средств должно быть максимально быстрым.

Галина Сироштан, и.о. начальника управления здравоохранения ХОГА:

Гроші знаходяться в лікувальному закладі. Аптека два рази на місяць повинна в лікувальний заклад надати реєстр рецептів і лікарських засобів і суму відшкодування. А в наказі міністерства охорони здоров’я оці 157 препаратів, вони вже мають суму відшкодування. Тобто непотрібно считати. Вони повинні надати в заклад охорони здоров"я і заклад охорони здоров"я на підставі цих документів перечисле аптеці кошти.

Сейчас доступные лекарства можно приобрести в 135 аптеках по области. По городу их, говорят в мэрии, 50. И список, отмечают чиновники, все еще открыт. На программу Харьковщине выделено 35 миллионов гривен. Хватит ли их на всех нуждающихся, в городе и области пока не знают. Говорят - тестовым будет месяц-два. И если будет необходимо, в правительстве пообещали расширить финансирование. Но обеспечение нуждающихся доступными лекарствами - лишь одна из задач. Чиновники от медицины приводят результаты программы по снижению стоимости лекарств, которая действовала в области несколько лет назад.

Александр Галацан, советник заместителя председателя ХОГА по медицинским вопросам:

У нас уменьшилось количество вызовов пациентов с гипертонической болезнью и с ишемической болезнью сердца, с коронарными синдромами до 40 процентов. У нас уменьшилось количество гипертонических кризов что-то чуть ли не до 30% и много других показателей, которые даже для нас были сначала удивительными.

К таким показателям привел постоянный контроль состояния здоровья пациентов лечащими врачами. Ведь за лекарствами они должны были приходить раз в месяц. На подобный результат чиновники рассчитывают и в этот раз, ведь по рецепту выдается лишь месячная норма необходимых лекарств.