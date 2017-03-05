 

Дождались. В Windows 10 изменили правила установки обновлений

05 марта 2017 г. 7:27
Источник: Новое Время
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Вскоре Windows 10 перестанет непредсказуемо перезагружать компьютер при обновлении.

Подробнее о новых обновлениях рассказал один из разработчиков системы, Майкл Фортин, сообщается в блоге Microsoft.

В Windows 10 появится новая опция отсрочки, которая станет доступна при отображении уведомления о доступности нового обновления для операционной системы. Такая функция позволит предотвратить установку обновления и даст время на сохранение важных данных. Владелец компьютера сможет самостоятельно назначать время обновления системы.

"Пользователи хотят получить больше контроля над тем, когда Windows 10 устанавливает обновления. Мы также услышали жалобы, что неожиданные перезагрузки являются разрушительными, если они происходят не в то время", - отметили представители Microsoft.

Также при помощи Creators Update появится возможность назначить время, на протяжении которого компьютер запрещено будет перегружать.

Помимо этого, Microsoft внесет в свою операционную систему некоторые изменения, связанные с конфиденциальностью. В системе появится панель конфиденциальности, через которую можно будет быстро отключать функции вроде определения местоположения и распознавания голоса.

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