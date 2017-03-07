 

ДТП с участием пони и раненый сокол - в патрульной полиции рассказали о спасении животных

07 марта 2017 г. 17:18
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По информации пресс-службы патрульной полиции Харькова, 2 марта им поступил вызов, что жительница одного из домов на Московском проспекте услышала выстрел. Приехав на место, копы нашли сокола, у которого было ранено крыло. Хищную птицу доставили в одну из ветклиник города.

А уже 4 марта получили сообщение о ДТП с участием пони. На Белгородском шоссе автомобиль Фольксваген наехал на парнокопытное, который выбежал на проезжую часть. После столкновения с Фольксвагеном, животное зацепил автомоибль лачетти, который двигался по встречной полосе. Пони передали сотрудникам Службы спасения животных.

Как сообщили в Службе спасения животных, в течение суток у животного нашлась хозяйка, она забрала пони и подчеркнула, что сама позаботиться об оказании пострадавшему парнокопытному медицинской помощи.

А вот по информации ветеринарной клиники, куда патрульные привезли сокола, птица после полученных ранений не выжила.

Видео: 

ДТП с участием пони и раненый сокол-в патрульной полиции рассказали о спасении животных - 07.03.2017

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