 

Два блока Змиевской ТЭС переведут на газовый уголь

14 февраля 2017 г. 11:26
Источник: Интерфакс-Украина
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Перевод 2-го и 5-го блоков Змиевской ТЭС (Харьковская обл.) с антрацита на газовую группу угля обойдется государству в 240 млн грн, сообщил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик.

"Мы завершили ТЭО, проводятся все работы и буквально на этом Кабинете министров будет утвержден финплан. На сегодняшний день я могу дать инсайдерскую информацию, что перевод 2-го и 5-го блока обойдется нашему государству в 240 млн грн", - сказал он в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник вечером.

И.Насалик отметил, что эти блоки были выбраны потому, что на них не нужно было технически менять сами турбины, а нужно менять общую подачу, что намного проще сделать.
 

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