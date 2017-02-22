Два года после теракта. Дело по взрыву возле Дворца спорта подошло к заключительной стадии

Этот памятный знак у Дворца Спорта появился в прошлом году. Он был установлен силами евромайдановцев и родственников погибших неподалеку от места взрыва, который прогремел 22 февраля 2015 года во время мирного шествия. Как позже установило следствие, сдетонировала мина МОН-100, заложенная в снегу по пути следования колонны. В результате погибли три активиста и правоохранитель. Еще девять человек оказались в больнице с ранениями разной степени тяжести.

5-летняя Ника играет в комнате своего брата. Малышка до сих пор уверена, что Данила жив и ждет его возвращения. Со дня гибели 15-летнего патриота в его комнате практически все осталось без изменений. Только игрушек прибавилось, их после трагедии перенесла сюда Ника.

Ника, сестра Дани:

Я ничего сюда не снесла, Даня мне сам разрешил.

Трое подозреваемых в совершении теракта были задержаны практически сразу, по горячим следам. За почти два года, именно столько тянется судебное разбирательство, отец Данилы, Андрей Дидык не пропустил ни одного заседания. Но наказание виновных в организации взрыва для него - лишь часть справедливости.

Андрей Дидык, отец Дани:

Это ж только половина справедливости. Вторая половина справедливости - это те люди, которые это допустили и создали все условия для этих людей на скамье подсудимых. Те люди, которые забрали всех взрывотехников с этого мероприятия. Точнее, они их туда не отправили.

Перед началом митинга у Дворца спорта - правоохранители, Нацгвардия и взрывртехники. Обследуют сугробы на предмет взрывчатых веществ. Риск терактов и провокаций во время подобных мероприятий по-прежнему очень высок. Потому и принимаются максимальные меры безопасности. Так же было и два года назад во время шествия, уверяет вице-губернатор Михаил Черняк.

Михаил Черняк, вице-губернатор Харьковской области:

Основная хода, которая планировалась, которая была, в то время происходила в центре города Харькова. До этого были рекомендации со стороны власти не разрывать количество людей по разным мероприятиям, чтоб это было централизовано, обезопашено. Но, тем не менее, была инициатива ряда общественников провести здесь мероприятие. Они провели, но хочу сказать, что даже при том немногочисленном мероприятии, которое здесь проводилось со стороны общественности, количество правоохранителей было практически в два раза больше. Потому что среди погибших есть сотрудник правоохранительных органов.

Пока харьковчане собираются почтить память погибших, во Фрунзенском суде идет заседание по делу о теракте. Сегодня должны быть рассмотрены видеоматериалы, но прежде прокурор поднимает вопрос продления меры пресечения - содержания под стражей. Ее срок истекает завтра. С самого начала судебного следствия трое подозреваемых отказались признавать свою вину. Признательные показания, которые были даны практически сразу же после задержания, уверяют давали под пытками.

Дмитрий Тихонеков, адвокат Виктора Тетюцкого:

По этому поводу военная прокуратура завела уголовное производство, идет расследование. Их допросили по этому вопросу, есть медицинские справки о том, что они поступали в 24-ю больницу, следственный изолятор с побоями. Поэтому есть все основания им об этом заявлять.

Суду прокуратурой было предоставлено 16 томов уголовного производства. На данный момент уже допрошены все свидетели, изучены видео и аудио материалы. Именно последние - записи, полученные в результате негласных следственных действий, одни из наиболее важных доказательств вины подсудимых, уверен представитель потерпевших Олег Головков.

Олег Головков, представитель потерпевших:

Тот массив информации, который эти пленки при оглашении дали всем участникам процесса, ну он, скажем так, если не решающее значение имеет, то очень важное. Потому что там фактически звучат признания в преступлении. Свободное, вольное без принуждения, без какого-либо давления. То есть люди свободно рассказывают о том, что они совершили.

Именно подлинность этих записей обвиняемые подвергли сомнению. В результате прокуратура была вынуждена заявить ряд экспертиз, среди которых есть, в том числе и психологическая. Это, уверен прокурор Харьковской области Юрий Данильченко, лишь еще одна попытка затянуть процесс.

Юрий Данильченко, прокурор Харьковской области:

На сегодняшний день более 60-ти судебных заседаний состоялось и более 20-ти было сорвано по вине защиты. На 90 % судебный процесс закончен, прокуроры готовы к прениям, как только будут закончены последние экспертизы, надеюсь, что суд сможет уйти в совещательную комнату для вынесения справедливого приговора.

Пока же судьи продлили меру пресечения и продолжили просмотр видеоматериалов. Результаты заявленных прокуратурой экспертиз, вполне возможно, будут озвучены уже на следующем заседании.