 

Две украинские компании поборются с Apple и Amazon за британскую престижную награду "умным" продуктам

04 марта 2017 г. 20:54
Источник: Дело.ua
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Уже в четвертый раз британская премия The Wearables 2017 на ежегодном шоу будет отмечать инноваторов — лидеров в сфере "умных" продуктов, сообщает Радио "Свобода".

Всего на конкурс зарегистрировалось более 400 компаний, до финала дошло 30. Среди финалистов — две украинские компании.

Cardiomo может получить награду в номинации "Цифровая технология здоровья", а Petcube удерживает лидерство в номинации "Умный" дом ". Обе недавно представили свои продукты на технологической выставке CES в Лас-Вегасе.

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