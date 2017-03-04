Две украинские компании поборются с Apple и Amazon за британскую престижную награду "умным" продуктам

Уже в четвертый раз британская премия The Wearables 2017 на ежегодном шоу будет отмечать инноваторов — лидеров в сфере "умных" продуктов, сообщает Радио "Свобода".

Всего на конкурс зарегистрировалось более 400 компаний, до финала дошло 30. Среди финалистов — две украинские компании.

Cardiomo может получить награду в номинации "Цифровая технология здоровья", а Petcube удерживает лидерство в номинации "Умный" дом ". Обе недавно представили свои продукты на технологической выставке CES в Лас-Вегасе.