Движение транспорта по Московскому проспекту временно запрещается

Движение транспорта по пр. Московскому, на участке от ул. Харьковских Дивизий до пр. Петра Григоренко при движении в сторону пр. Льва Ландау, будет запрещено с 9:00 до 21:00 13 мая.

Это связано с реконструкцией Московского проспекта.

На этот период двустороннее движение будет организовано по полосе встречного направления.

Также с 9:00 до 21:00 13 мая будет запрещено движение троллейбусов по пр. Московскому, на участке от ул. Петра Григоренко до ул. Харьковских Дивизий при движении в сторону пр. Петра Григоренко.

На этот период движение троллейбуса №13 будет организовано следующим образом: парк «Зустріч» - ул. Харьковских Дивизий - пр. Московский – бул. Богдана Хмельницкого - пр. Героев Сталинграда - пр. Льва Ландау - пр. Московский - ул. Броненосца «Потемкин» - ст. м. «Защитников Украины» (в обратном направлении - по своему маршруту).