Двое украинских военных погибли, пятеро ранены в зоне АТО с начала суток

Незаконные вооруженные формирования с начала суток и до 18.00 осуществили 66 обстрелов украинских позиций в зоне проведения антитеррористической операции, двое военных погибли, еще пятеро получили ранения.

"Всего по состоянию на 18.00 зафиксировано 66 обстрелов. К сожалению, двое наших военных погибли, пятеро ранены", - говорится в сводке пресс-центра штаба АТО на странице в Фейсбуке.

На Донецком направлении, используя РСЗО БМ-21 "Град", боевики вели огонь по Галициновке. Из 152-мм и 122-мм артиллерии, 120 и 82-миллиметровых минометов враг бил по Авдеевке, Луганскому, Троицкому. По Пескам и Луганскому неоднократно огонь вели танки.

На Мариупольском направлении из РСЗО БМ-21 "Град", 152-мм и 122-мм артиллерии НВФ стреляли по Талаковке, из 120-мм и 82-мм минометов – по Водяному, Красногоровке, Новотроицкому, Лебединскому, Павлополю, Широкино, Марьинке, Чермалыку, из гранатометов - Гнутово. По Павлополю огонь вел снайпер, по Водяному - БМП, по Чермалыку - ПТРК, а по Широкино - танк.

На Луганском направлении 152-миллиметровая артиллерия врага била по Новозвановке, а 120-мм и 82-мм минометы - по Троицкому, Попасной и Новозвановке, гранатометы - по Крымскому.