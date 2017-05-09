Джамалу не пустили на красную дорожку церемонии открытия "Евровидения-2017"

09 мая 2017 г. 17:49
Источник: РБК-Украина
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Команда украинской певицы крымскотатарского происхождения Джамалы, которая является победительницей Евровидения 2016, якобы беспочвенно обвиняет организаторов церемонии открытия песенного конкурса 2017 года в том, что исполнительницу не пустили на красную дорожку. Об этом заявил супервайзер Евровидения 2017 Сергей Проскурня.

По его словам, регламент церемонии красной дорожки как, впрочем, и весь сценарий Евровидения, утверждался Европейским вещательным союзом. Согласно канонам EBU по красной дорожке шли только ведущие и делегации стран-участниц.

"Вопрос: почему на этой дорожке не было Селин Дион, Тото Кутуньо. Они тоже могли претендовать на это, как звезды прошлых лет? Почему там не было Саши Рыбака, почему не было Кончиты? Эти вопросы - риторические. Почему Джамала должна была там быть?" -  отметил Проскурня.

Он также рассказал, кто предлагал Джамале добираться на церемонию открытия на вертолете. По его словам, это была частная инициатива.

"Я знаю, кто ему (продюсеру Джамалы - ред.) обещал вертолет, но этот человек никакого отношения к дирекции и креативной группе "Евровидение" не имеет. Я объявил, что мы имеем закрытое небо и в связи с этим мне по сценарию сократили все сцены с монгольфьерами. Тогда мы придумали эти шары, которые несли флаги. И мы уже имеем десять фидбеков, куда они приземлились", - подчеркнул Проскурня.

При этом он отметил, что злого умысла в этой истории не было. Если бы организаторы могли, они бы пригласили победителя прошлого года. "Я люблю Джамалу, хожу на все ее концерты и покупаю билеты, ни разу меня никто не пригласил", - заявил супервайзер.

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