The Economist назвал страну года

По версии The Economist страной 2016 года стала Колумбия. Издание обосновывает свой выбор не только экономическим состоянием страны, но и тем, насколько ее власть улучшила жизнь граждан.

Отмечается, что главным достижением Колумбии стало установление перемирия между правительством и марксистской повстанческой организацией "Революционные вооруженные силы Колумбии" (FARC). Конфликт длился на протяжении полувека, в результате чего погибли около 220 тыс. человек.

Во время конфликта повстанцы со своей стороны убивали и похищали людей, торговали наркотиками и привлекали в организацию детей. Колумбийские власти вели себя не лучше. Они убивали невинных людей, а потом заявляли, что это были повстанцы, для устрашения и одновременно успокоения мирных граждан.

Однако президенту Хуану Мануэлю Сантосу удалось подписать мирное соглашение с FARC. И хоть соглашение и является неполным и включает в себя ужасные компромиссы, это лучшая альтернатива. Другими претендентами на звание "страна года" были Эстония, Исландия, Тайвань и Канада.