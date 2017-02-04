 

Экс-премьера Норвегии приняли за потенциального боевика из-за отметки в паспорте

04 февраля 2017 г. 19:37
Источник: УНИАН
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Бывший премьер-министр Норвегии Хьель Магне Бунневик был задержан сотрудниками служб безопасности международного вашингтонского аэропорта имени Даллеса.

Об этом сообщает телеканал ABC 7.

Причиной задержания стала отметка в паспорте о том, что политик посещал в 2014 году Иран. При этом отмечается, что Бунневик, которого около часа не выпускали из терминала, прилетел в США из Европы.

«Конечно, я понимаю опасения относительно того, что в страну могут проникнуть террористы. Однако, чтобы отпустить меня, достаточно было увидеть мой дипломатический паспорт, в котором написано, что я был премьер-министром», - отметил политик.

По информации телеканала, 40 минут бывший глава норвежского правительства провел в помещении для прибывших из африканских и ближневосточных стран, еще 20 минут его допрашивали относительно поездки в Иран, совершенной им три года назад. Тогда он принимал участие в конференции по защите прав человека. По словам Бунневика, он не связывает задержание и допрос с недавними указами американского президента Дональда Трампа об ужесточении иммиграционной политики США. По его мнению, это результат распоряжения по противодействию террору, подписанного бывшим президентом Соединенных Штатов Бараком Обамой после терактов в Париже в ноябре 2015 года.

 

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