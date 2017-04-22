Электроснабжение ДФС восстановлено, но Авдеевка остается без света

22 апреля 2017 г. 22:25
Источник: Новое время
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Электроснабжение Донецкой фильтровальной станции восстановлено, однако прифронтовой город Авдеевка Донецкой области по-прежнему обесточен.

Об этом сообщает в Twitter пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

"По состоянию на 13:30 восстановлено электроснабжение ДФС. Авдеевка обесточена из-за повреждений в серой зоне. Ремонт не производится из-за отсутствия согласования российской стороной в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК)", - говорится в сообщении.

Ремонтные бригады исполняют работы по реализации возможности альтернативного энергообеспечения Авдеевки. 

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