 

Эмансипацию в массы! Как в Харькове прошел марш женской солидарности

09 марта 2017 г. 15:16
Автор: Наталья Белокудря
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Женщины трудятся наравне с мужчинами, после работы выходят на так называемую "вторую смену" и присматривают за детьми, родителями, заботясь о семейном очаге,  но все это до сих пор остается неоцененным. Именно поэтому лозунгом нынешнего марша стал девиз -  "Требуем 100%".

Анна Шарыгина, органаизатор марша солидарности

Вимагаємо сто відсотків, это потому что как правило женщины, все еще .. даже в Украине, в европейской стране, являются вторым полом и это особенно видно при приеме на работу, при выстраивании карьеры женщин, при распределении гендерного обслуживающего труда. У нас нормально сказать «уборщица» и «санитарка», но ненормально сказать, «президентка» или «министерка»  и эти проблемы, они накапливаются, и если они невидимые, то считается, что их нет, но это же неправда!

Вооружившись плакатами, барабанами и листовками, участницы готовятся стартовать. У многих на рукавах верхней одежды фиолетовый бант - как символ феминизма  и отличительная черта. К двум часам на месте, где собираются девушки, и даже парни, подтягиваются несколько сотен правоохранителей, они следят, чтобы не было провокаций.

В марше приняло участие до сотни человек. В основном это были представительницы слабого пола, которые считают международный женский день - днем борьбы  и призывают всех остальных "не продаваться за цветы"

Анна Зябликова, соорганизатор марша солидарности

Для меня и для людей, которые пришли на этот марш, это в первую очередь день борьбы, за свои права, это ни в коем случае не распределение гендерних ролей, как  это видит большинство, не день тюльпанов, это день маршей, когда мы говорим что нас волнует, а не принимаем подарки за закрепленность гендерних ролей

Несмотря на серьезные темы, которые декларировали во время марша, процессия завершилась песнями у здания ХНАТОБа, где самые голосистые акапельно исполнили несколько музыкальных композиций.

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