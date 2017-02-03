 

ЕС одобрил план борьбы с нелегальной миграцией из Северной Африки

03 февраля 2017 г. 17:18
Источник: Новое Время
12 просмотров

В пятницу, 3 февраля, во время мальтийского саммита страны ЕС одобрили план борьбы с нелегальной миграцией из Северной Африки, сообщает DW.

В рамках борьбы с нелегальной миграцией через "центральный средиземноморский маршрут" страны ЕС планируют более тесно сотрудничать с Ливией. Последняя является главной транзитной страной, через которую по этому маршруту нелегалы попадают в Европу .

Предполагается, что Ливия будет бороться с бандами перевозчиков людей, также планируется размещение мигрантов в ливийских. Им будут предоставлять соответствующее обеспечение,

Как пишет DW, только в прошлом году с помощью "средиземноморского маршрута" к берегам Европы прибыло более 180 000 мигрантов. Его значение для мигрантов особенно возросло после подписания соглашения о реадмиссии беженцев между ЕС и Турцией и фактического закрытия "балканского маршрута".

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                          Лучшие цены на кухни!                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.