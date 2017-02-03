ЕС одобрил план борьбы с нелегальной миграцией из Северной Африки

В пятницу, 3 февраля, во время мальтийского саммита страны ЕС одобрили план борьбы с нелегальной миграцией из Северной Африки, сообщает DW.

В рамках борьбы с нелегальной миграцией через "центральный средиземноморский маршрут" страны ЕС планируют более тесно сотрудничать с Ливией. Последняя является главной транзитной страной, через которую по этому маршруту нелегалы попадают в Европу .

Предполагается, что Ливия будет бороться с бандами перевозчиков людей, также планируется размещение мигрантов в ливийских. Им будут предоставлять соответствующее обеспечение,

Как пишет DW, только в прошлом году с помощью "средиземноморского маршрута" к берегам Европы прибыло более 180 000 мигрантов. Его значение для мигрантов особенно возросло после подписания соглашения о реадмиссии беженцев между ЕС и Турцией и фактического закрытия "балканского маршрута".