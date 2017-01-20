 

Еще одна страна запускает визы для стартаперов

20 января 2017 г. 12:28
Источник: Новое Время
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Предприятиям из других стран станет проще переехать в Эстонию, ведь там запустили программу по выдаче стартап виз Startup Estonia.

Об этом сообщает AIN.

Получить визу станет проще тем, кто хочет запустить свой стартап в Эстонии, стать сотрудником эстонского проекта.

"Чтобы податься на визу, нужно заполнить заявку, которую в течение 10 рабочих дней рассмотрит специальный стартап-комитет (состоит из участников местного сообщества)", - говорится в сообщении.

Те, кто успешно пройдут отбор, получат уникальный код, по которому могут подавать документы на получение визы в ближайшем посольстве Эстонии.

Критерии, по которым будут осуществлять отбор, не уточняются.

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