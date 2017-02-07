Эстония выделит Украине 400 тыс. евро на решение гуманитарного кризиса

Эстония намерена выделить Украине EUR400 тыс. для решения проблем, связанных с возникшим в стране гуманитарным кризисом, сообщили во вторник в пресс-службе эстонского МИД.

"Деньги пойдут на восстановление первичного ремонта жилья и снабжение питьевой водой, а также улучшение положения людей, покинувших свои дома из-за кризиса", - сказал представитель пресс-службы.

Как сообщается, EUR200 тыс. выделяется через Международный комитет Красного Креста и EUR200 тыс. - через управление верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Глава МИД Эстонии Свен Миксер на пресс-конференции во вторник в Таллине заявил, что "вооруженный конфликт в восточной Украине, продолжающийся уже почти три года, катастрофически отразился на регионе".

По его словам, "недавний обстрел гражданских объектов и населения в Авдеевке привел к усилению гуманитарного кризиса". "Это грубое нарушение международного гуманитарного права. Ситуация серьезная и заслуживает международного осуждения", - подчеркнул глава МИД.

Он также сообщил, что на завершившемся накануне Совете министров иностранных дел стран ЕС высказался за усиление санкций в отношении России в случае дальнейшего ухудшения ситуации на Донбассе.