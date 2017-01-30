ЕСВ даже от неработающих. К чему могут привести налоговые новшества для бизнеса

Значительное повышение минимальной заработной платы, утвержденное в конце прошлого года, повлияло и на ставки единого налога. Правда, нардепы позаботились о единоналожниках первой группы. Чтоб их не убила итоговая сумма, размер единого налога решили высчитывать не от минимальной заработной платы, а от прожиточного минимума. Благодаря этому размер налогов для этой группы практически не изменился. А вот упрощенцы второй группы сполна ощутили на себе повышение минималки. От ее размера по-прежнему зависит ставка единого налога. В 2017-м он составил 640 гривен. Если добавить к этому 704 гривны единого социального взноса, выйдет довольно ощутимая сумма. Но народные избранники на этом не остановились.

Юрий Зайцев, начальник Центральной ОГНИ г. Харькова:

Обращаю внимание, если предприниматель по общей системе не имел дохода или понес убыток за месяц, либо часть месяца, он все равно обязан будет платить ЕСВ. Обязательно уплачивать ЕСВ независимо от наличия дохода будет и у предпринимателей, временно приостановивших свою деятельность.

Поток предпринимателей к налоговому консультанту Елене Калининой не прекращается с конца прошлого года. Основные вопросы касаются закрытия предпринимательской деятельности и того, как работать в новых условиях. В какой-то степени, поясняет Елена Калинина, данное нововведение очистило ряды предпринимателей, выявив тех, кто не работал. А с другой стороны ощутимо затронуло и фактически работающих.

Елена Калинина, налоговый консультант юридической фирмы ILF:

В этом году это правило затрагивает уже общесистемников, затрагивает лиц, которые занимаются независимой профессиональной деятельностью - это адвокаты, врачи, преподаватели, которые занимаются научной деятельностью. Им в принципе не выгодно, они занимаются какой-то своей деятельностью, научной деятельность, но при этом не занимаются предпринимательством и не получают какой-то доход. Но, ввиду того, что они фактически зарегистрированы как предприниматели, они должны платить налоги.

Политику правительства в отношении уплаты единого социального взноса всеми подряд народный депутат, экономист Александр Кирш называет крайне необдуманной. Таким образом, в правительстве пытались избежать уклонения от уплаты налогов. Но в накладе оказались именно те, кто действительно работает на едином налоге. Для предприятий второй группы с доходом например в 5 тысяч гривен оплатить 1344 гривны - а именно столько составляет повышенный после изменения минималки единый налог и ставка ЕСВ, сумма неподъемная. В результате государство не получит ожидаемого наполнения пенсионного фонда, а будет вынуждено содержать бывших предпринимателей.

Александр Кирш, нардеп, экономист:

Они не могут работать себе в минус, они пойдут на биржу труда, вместо того, чтобы Родине хотя бы какие-то отчисления, хоть и не большие платить в пенсионный фонд, они, вместо того, чтобы платить, пойдут просить деньги уже в фонд помощи безработным, в фонд занятости. В результате государство будет вынуждено спонсировать не только пенсионный фонд, но и фонд занятости, которым просто не хватит денег на те пособия по безработице, которые придется платить.

По данным Ассоциации предпринимателей с конца 2016-го в Харькове и области уже 18 тысяч предприятий прекратили свое существование. Среди них в основном те, кто работал в сфере торговли, грузовых перевозок и оказании услуг населению. И цифра эта будет расти. По прогнозам Ассоциации на Харьковщине закроется около 30 тысяч предприятий. Но часть из них сделают это лишь на бумаге, уверен председатель правления концерна "АВЭК" Андрей Колос. Сведя дебет с кредитом предприниматели предпочтут платить отдельным чиновникам, чем государству в целом.

Андрей Колос, председатель правления концерна "АВЭК":

Существует риск того, что часть предпринимателей уйдут в тень и после закрытия своих предприятий так и будут заниматься предпринимательской деятельностью без уплаты налогов. Мое мнение - не очень высок шанс того, что государственный бюджет получит дополнительные средства от внесения данных изменений в закон.

Таким образом закрыть дыру в 80 миллиардов гривен, которая образовалась в пенсионном фонде, требуя уплаты социального взноса от всех, вряд ли получится, уверен глава ассоциации предпринимателей Александр Чумак. Справиться с этим поможет лишь пенсионная реформа. Кроме того, в общении с бизнесом, украинское государство может взять пример с запада. В Европе - освобождение от уплаты налогов предприятий, не переступающих минимальный порог дохода в год - обычная практика. Есть в Украине и другие источники наполнения бюджета, на которые почему-то государство не обращает внимания.

Александр Чумак, Ассоциация предпринимателей:

Если бы у нас нормально собирался налог там земельный, либо налог с недвижимости. Ну, реально, с огромных площадей недвижимости, с которых на сегодняшний день не платится налог, либо с земли, которая находится в собственности, огромные участки, ну мы же знаем. И налог не платится. Кроме этого, например, есть у нас игорный бизнес, который на сегодняшний день нелегальный.

Прислушаются ли чиновники к предпринимателям, пока не ясно. Тем временем в Верховной раде был зарегистрирован законопроект о предоставлении 3-месячной отсрочки предпринимателям, которые решили закрыться.