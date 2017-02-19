 

Это что за покемон?": пользователи сети ломают голову в попытках угадать зверя на фото

19 февраля 2017 г. 8:23
Источник: УНИАН
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Пользователи Twitter пытаются угадать, детеныш какого зверя изображен на фотографии.

Фото опубликованно редактором журнала GQ под ником Crooked Lauren.

.«Медведь или собака?» - предложила она отгадать подписчикам. Вопрос поставил микроблогеров в тупик. Мнения разделились. Часть читателей признается, что нельзя однозначно сказать, какое животное в кадре.

Пользователи отметили, что щенков некоторых пород собак практически не отличить от молодых медвежат. К примеру, у маленьких поморских собак такие же круглые глаза и уши.

Американский портал Buzzfeed попросил читателей высказать свое мнение по поводу. Более половины опрошенных (17,5 тысяч человек) уверены, а в том, что на фотографии медведь, убеждены 17 процентов (5,5 тысячи голосов). 29 процентов (почти 9,5 тысяч человек) ответили, что понятия не имеют, что это за зверек.

 

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