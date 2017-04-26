Европа без границ. Украина сделала еще один шаг на пути к безвизовому режиму

Харьковчанка Дарья будучи студенткой успела побывать во многих европейских странах. После окончания учебы снова собирается путешествовать и с нетерпением ждет введения "безвиза" для украинцев. В ближайшее время Дарья планирует оформить биометрический загранпаспорт и уверена, если безвизовый режим заработает, то отправиться в любую точку Европы можно будет без дополнительных затрат на оформление визы и без очереди на её получение.

Дарья Слободянюк, харьковчанка:

Безвизовый режим жду очень-очень сильно, потому что мне нравится путешествовать. У меня уже был опыт путешествия по всей Европе. Правда, для этого мне нужно было делать визу. Но там была студенческая виза, которая позволяла немножечко кататься. А сейчас так как студенческой визы в Польше у меня нет, закончила обучение и вот так кататься довольно-таки проблематично. Просто так срываться и ехать куда-то. Мне кажется это очень здоровски.

Накануне Премьер-Министр Украины Владимир Гройсман призвал организовать должным образом работу Государственной миграционной службы по выдаче биометрических паспортов и ID-карт в связи с введением "безвиза". По словам Премьера, эта услуга должна стать максимально доступной для украинцев. В пресс-службе Харьковского облуправления миграционной службы подчеркивают, что работают в обычном режиме - количество желающих оформить биометрический паспорт за последний месяц действительно немного увеличилось, но особого ажиотажа пока нет. Также на этой неделе в Харькове открылись два центра предоставления услуг, работающие в формате "прозрачный офис", где харьковчане тоже смогут получить и ID-карту, и биометрический загранпаспорт. Последний в новых офисах сможет оформить каждый житель Харькова, независимо от места прописки, сроки его выдачи, говорят сотрудники центров - от недели до 20 дней.

Виктория Китайгородская, директор департамента админ.услуг и потребит. рынка:

Граждане могут обратиться по вопросам регистрации, снятию регистрации с места проживания, получить паспорт гражданина Украины в виде ID-карты, за получением паспорта гражданина Украины с бесконтактным носителем для выезда за границу. Наши сотрудники прошли специальное обучение, они участвовали в различных семинарах и тренингах. Помимо этого наши сотрудники обучены жестовому языку, есть возможность общаться с неслышащими людьми.

Тем временем, в туристических агентствах говорят, после того, как в начале апреля Европарламент одобрил безвизовый режим для Украины, желающих поехать в ближайшее время в европейские страны больше не стало - клиенты пока замерли в ожидании окончательного решения Евросоюза. Пик заказов, которые касаются путешествий по Европе, отмечает специалист Елена Куликова, прошел еще пару лет назад. В последние годы их стало меньше, рассказывает Елена, в том числе из-за сложностей с получением визы, поэтому люди стали чаще выбирать туры в другие страны мира.

Елена Куликова, дир. тур. агентства:

В нашей турфирме был бум европейских автобусных туров, сейчас европейские автобусные туры пошли на убыль, а увеличилась география дальних полетов. А поскольку дальние страны, те же азиатские или легковизовые, или безвизовые, то соотвественно, люди едут туда. Те же Филиппины, Мексика, Таиланд.

26 апреля Послы стран Евросоюза утвердили еще один шаг относительно предоставления безвизового режима для украинцев. Теперь слово - за Советом ЕС, решение может быть принято 11 мая. Если оно будет положительным, торжественное подписание соглашения состоится в конце весны, а безвизовый режим начнет действовать уже в июне. Им смогут воспользоваться украинцы, которые имеют биометрический паспорт и планируют короткие поездки. А вот тем, кто хочет учиться или работать в странах ЕС придется оформлять визу. Кроме того, несмотря на то, что после получения безвиза туристы из Украины освободятся от сбора огромного количества документов и справок для оформления визы, на границе им придется проходить усиленный контроль. С этим уже столкнулись грузины после введения безвизового режима для их страны. Чтобы попасть в Европу, гражданам Грузии во вреям пересечения границы, необходимо иметь на руках билет туда и обратно, страховку на время пребывания за рубежом, подтверждение оплаченного номера в гостинице или согласие родственников принять у себя гостя. А также деньги, наличными или на карте, в размере не меньше 50 евро на день пребывания в одной из европейских стран.