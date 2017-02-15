Европейский протест, изменивший историю. В этом году в Украине отмечают 500-летие Реформации

В Харькове первые упоминания о людях поддерживающих протестантское движение появились приблизительно 250 лет назад, несмотря на то, что Реформация, которая разделила христианство на разные направления датируется 16-м веком. Первая кирха, или по-другому, лютеранская церковь была построена рядом с площадью Поэзии, возводили её за счет благотворительных пожертований не только украинцев, но и протестантов из разных точек мира.

Виктор Хаустов, священнослужитель:

Перша кірха побудована ось тут в 1830-му році, побудована в стилі класицизму. Багато парафіян були знані люди у Харкові, виділялися особливо професори Університету.

Сейчас на этом месте стоит жилой дом, лютеранская кирха была снесена во времена СССР, когда коммунисты начали активную борьбу против религии в любом её проявлении. Многие священнослужители попали под репрессии, оказались в тюрьме либо были расстреляны.

Виктор Хаустов, священнослужитель:

В 30-ті роки було багато парафіян та пасторів репресовані. Один пастор був розстріляний за те, що намагався допомагати селянам, які страждали від голодомору.

Возрождаться протестантизм в Украине начал только в конце 20 века - в наше время он представляет собой совокупность больше чем 2 тысяч самостоятельных, практически не связанные друг с другом религиозных направлений. Сейчас на Харьковщине действуют десятки церквей, которые посещают тысячи прихожан. К 500-летию Реформации в разных точках Украины запланирован ряд мероприятий, во время которых украинцам расскажут о всех особенностях протестантизма и причинах его появления, множество из них пройдет и в Харькове.