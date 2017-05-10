Евровидение. 18 дней работы сайта стоили 100 тысяч

10 мая 2017 г. 11:56
Источник: Корреспондент.net
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Национальная общественная телерадиокомпания Украины заключила соглашение на сумму 97,5 тысяч гривен с ФЛП Дунюшкин на "креативное обслуживание" официального портала Евровидения 2017. Такая информация содержится на ProZorro, передает Радио Свобода.

Согласно договору, заключенному 2 мая, креативное обслуживание включает подготовку новостного контента для сайта, фотосъемку и обработку фотографий, а также "любые иные дополнительные услуги", которые могут согласовываться сторонами дополнительно.

Несмотря на то, что сделка заключена 2 мая, срок действий договора определен как 26 апреля – 20 мая 2017 года.

Условиями договора предусмотрена предоплата в размере 80% от стоимости услуг.

Официальный веб-портал Евровидения eurovision.ua содержит информацию только на украинском языке.

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