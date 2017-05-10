Евровидение-2017: Руслана купила билет в фан-зону

Победительница Евровидения-2004 певица Руслана купила билет в фан-зону, и будет присутствовать на втором полуфинале завтра, 11 мая. Певица призвала украинцев покупать билеты на шоу и репетиции Евровидения-2017 на украинском и присоединяться к ней. Такое сообщение певица оставила на своей странице в Facebook.

"На украинское Евровидение-2017 покупайте билеты на украинском! Праздник Евровидения пришел к нам в Украину снова. Ура! Радость переполняет сердце и не могу дождаться, когда наконец выступлю в финале, которого мы так ждали и совместно переживали весь год. У нас часто во всем ищут измену и пишут, что билеты можно купить на сайте concert.ua только на русском. Мои первые билеты еще 14 февраля были на английском. Сейчас зашла и купила билет на второй полуфинал, на украинском. Во второй раз зашла, но стала в онлайн очередь. Чтобы у нас было меньше измен – давайте сделаем акцию, НА УКРАИНСКОЕ ЕВРОВИДЕНИЕ покупай билеты на УКРАИНСКОМ!", – написала певица.

Напомним, выбрать язык билета можно самостоятельно на сайте билетного партнера песенного конкурса – Concert.ua. Также, распечатывая билет, можно указать язык, который вы хотите видеть на своем билете. Что касается электронных билетов, то язык зависит от настроек компьютера пользователя, мобильного телефона или другого устройства, с помощью которого осуществлялась покупка билета на шоу.