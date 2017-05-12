Евровидение 2017. Стала известна вторая десятка финалистов

В ходе второго полуфинала песенного конкурса Евровидение 2017, который состоялся 11 мая в Киеве, определилась вторая десятка финалистов.

Из 18 стран, которые представили свои песни, в финал прошли участники из: Болгарии, Беларуси, Хорватии, Венгрии, Дании, Израиля, Румынии, Норвегии, Нидерландов и Австрии. В свою очередь, в финал не проходят конкурсанты из: Эстонии, Македонии, Ирландии, Литвы, Мальты, Сан-Марино, Сербии и Швейцарии.

Напомним, что ранее стали известны первые финалисты. Украину на песенном конкурсе в этом году представит группа O.Torvald, которая выступит в финале Евровидения, 13 мая с композицией Time под номером 22. Также, в финале выступят страны Большой пятерки: Великобритания, Германия, Италия, Испания и Франция.