Евровидение 2017: стало известно, кто представит Украину на конкурсе

Украину на песенном конкурсе Евровидение 2017 представит группа O.Torvald. Об этом стало известно в субботу, 25 февраля. Номер Жени Галича и его команды поразил зрителей и членов жюри (и те, и те оценили выступление рокеров в 5 баллов).

К слову, O.Torvald и TAYANNA набрали одинаковое количество баллов - 10. Но согласно правилам конкурса, преимущество у артиста, которого поддержали зрители (Татьяне Решетняк зрители отдали 4 балла).

Напомним, что песенный конкурс Евровидение 2017 пройдет в Киеве с 9 по 13 мая на территории Международного выставочного центра. В конкурсе примут участие представители 43 стран.