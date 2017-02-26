 

Евровидение 2017: стало известно, кто представит Украину на конкурсе

26 февраля 2017 г. 10:26
Источник: РБК-Украина
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Украину на песенном конкурсе Евровидение 2017 представит группа O.Torvald. Об этом стало известно в субботу, 25 февраля.  Номер Жени Галича и его команды поразил зрителей и членов жюри (и те, и те оценили выступление рокеров в 5 баллов).

К слову, O.Torvald и TAYANNA набрали одинаковое количество баллов - 10. Но согласно правилам конкурса, преимущество у артиста, которого поддержали зрители (Татьяне Решетняк зрители отдали 4 балла).

Напомним, что песенный конкурс Евровидение 2017 пройдет в Киеве с 9 по 13 мая на территории Международного выставочного центра. В конкурсе примут участие представители 43 стран.

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