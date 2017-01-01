Facebook заблокировал аккаунт Санта Клауса

Facebook заблокировал, а затем восстановил аккаунт жителя городка Норт-Поул (Северный полюс) на Аляске, поскольку менеджеры соцсети не поверили, что его обладатель действительно живет в таком населенном пункте и носит имя Санта Клаус.

Как сообщает местная газета Fairbanks Daily News-Miner, Клаус, который входит в муниципальный совет Норт-Поула, заявил, что ему не предоставляли объяснений по поводу блокировки аккаунта.

Клаус вынужден был предоставить различные документы подтверждающие его личность для того, чтобы восстановить свою страничку.

Отмечается, что житель Аляски предоставил водительские права и приказ о назначении в городской совет Норт-Поула.

Представитель Facebook извинилась за блокировку аккаунта и сообщила, что это произошло по ошибке.