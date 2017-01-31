 

Февраль в Украине начнется с небольшого ослабления морозов

31 января 2017 г. 13:49
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В ближайшие сутки на территории Украины ожидается снижение атмосферного давления, арктический воздух начнет медленно отходить в восточном направлении, а к крайнему западу страны приблизится более теплая воздушная масса с Центральной Европы.

Как сообщает Укргидрометцентр, ожидается погода без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 10-15°, днем 1-6° мороза; на Левобережье ночью 13-18° (в восточных областях 19-24° мороза), днем 5-10° мороза; на крайнем западе и юге Одесской области ночью 3-8° мороза, днем 0-3° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 1 февраля самая высокая температура днем была +7,6 в 2002 г., самая низкая ночью -28,8 в 1956 г.

2 февраля - без существенных осадков, только днем на крайнем западе страны мокрый снег и дождь, местами гололед. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с, в Карпатах порывы 15-20 м/с.

Температура в восточных, Черкасской, Полтавской, Кировоградской и Днепропетровской областях ночью 9-14° мороза, днем 0-6° мороза; на остальной территории ночью 5-10° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла (на крайнем западе ночью около 0°, днем 1-6° тепла).

 

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