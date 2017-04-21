Фильм о войне на Востоке Украины покажут в Каннах

Фильм "Иней" Шарунаса Бартаса, который рассказывает о войне на Востоке Украины, отобран к участию в "Двухнедельнике режиссеров", который проводится в рамках 70-го Каннского международного кинофестиваля.

Об этом сообщает пресс-служба Госкино

"Влиятельное западное издание Liberation внесло "Иней" в двадцатку фильмов, ради которых стоит посещать кино в 2017 году, наряду с новыми фильмами Мартина Скорсезе, Филиппа Гарреля, Лава Диаса и других. По сюжету, молодому литовскому парню Рокасу однажды представляется неожиданная возможность побывать в Украине и увидеть настоящую оккупацию и войну. Реальность оказывается намного жестче по сравнению с его романтическими представлениями. Съемки фильма проходили в районах, приближенных к зоне проведения АТО: местное население и военные оказывали содействие съемочному процессу, наполняя картину аутентичной правдой прифронтовой жизни", - говорится в сообщении.

После объявления об отборе "Инея" к "Двухнедельнику режиссеров" украинский продюсер фильма Елена Ершова заметила, что это очень хорошая новость не только для авторов и продюсеров "Инея", это важное событие для всего государства. "На одной из престижнейших кинематографических площадок будет демонстрироваться фильм о нашей войне, практически полностью снятый в Украине при финансовом участии Госкино, с проницательными документальными монологами реальных военных - участников боевых действий, которых мы планируем привезти на презентацию фильма в Канны", - сказала она.

Копродукционный проект фильма "Иней" стал одним из победителей восьмого конкурсного отбора Госкино. Лента создается при поддержке Госкино, Литовского киноцентра, телеканала АРТЕ(Франция) и Польского киноинститута. Производителями являются кинокомпании ИнсайтМедиа/Татофильм (Украина), Studija Kinema (Литва), КіnоЕlektron (Франция) и Donten & Lacroix Films (Польша). Общая стоимость производства фильма - 39,9 млн грн, сумма государственной поддержки - 11,48 млн грн.

В фильме "Иней" снялись звезды мирового кино Ванесса Паради, Анджей Хира и другие.

"Двухнедельник режиссеров" - независимая секция, которая проводится параллельно с главным конкурсом Каннского кинофестиваля и имеет целью помочь кинематографистам наладить связи между режиссерами, критиками и зрителями. В рамках этой секции состоится ежегодно представляемая программа короткометражных и художественных фильмов, а также документального кино со всего мира.