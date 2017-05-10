Фирменные магазины в удобных местах

Широко известный харьковский производитель мясных и колбасных изделий - харьковский мясокомбинат продолжает открывать свои фирменные магазины в местах, удобных для покупателей. Эта практика полностью себя оправдывает. На сей раз по просьбе жителей Павлова Поля магазин был открыт на улице 23-го августа - возле рынка напротив памятника Солдату.

Лидия, покупатель:

Я проживаю в этом районе. И открытие магазина харьковского мясокомбината, можно сказать, является исполнением желаний очень многих жителей нашего района. Чтобы в этом районе был магазин именно этого производителя. Фирменный магазин - это гарантия качества и широкого асортимента, а значит и залог качественного и культурного обслуживания. Ну что еще нужно!

На прилавках фирменного магазина ХМК разнообразный ассортимент. Здесь представлена продукция, выработанная, согласно ДСТУ из мяса отечественных сельхозпроизводителей.

Татьяна, продавец:

Согласно заявке и спросу покупателя, в наш магазин продукция приезжает ежедневно. Поэтому она самая свежайшая. Мы работаем так, чтобы покупателю можно было всегда приобрести и удобно было приобрести продукцию для себя и своей семьи. Надо, чтобы был выбор широкий - стараемся!

Система работы фирменных магазинов харьковского мясокомбината строится таким образом, чтобы район, в котором находится фирменная торговая точка, был обеспечен неообходимой, разнообразной и свежей продукцией. Следующая торговая точка, говорят на предприятии, будет также расположена в удобном для харьковчан месте.