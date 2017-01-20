 

Франция вводит стартап-визы

20 января 2017 г. 8:15
Источник: РБК-Украина
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Франция запускает программу по выдаче стартап-виз для предпринимателей, инженеров и инвесторов технического направления, сообщает издание Techcrunch.

Программа получила название The French Tech Visa и ее целью является привлечь в страну таланты в технологической отрасли, в том числе основателей и сотрудников стартапов, иностранных инвесторов, а также сотрудников, которые присоединятся к командам французских стартапов. Визы будут выдаваться сроком на 4 года с правом продления.

Супруги стартаперов, получивших визы, также смогут получать разрешение на проживание и работу во Франции.

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