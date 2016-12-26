 

Французский мореплаватель Ковиль установил мировой рекорд

26 декабря 2016 г. 20:17
Источник: Интерфакс - Украина
15 просмотров

Француз Тома Ковиль установил мировой рекорд, сумев совершить одиночное кругосветное путешествие на парусном судне за 49 дней, передают в понедельник парижские СМИ.

Согласно данным, опубликованным на сайте мореплавателя, новый рекорд составляет 49 дней, три часа, семь минут и 38 секунд. Плавание завершилось в воскресенье. Ночь Т.Ковиль провел на борту своего судна, а в понедельник вернулся в город Брест (Франция).

Такого результата француз добился на тримаране "Содебо". В ходе путешествия он беспрерывно находился в море, не заходя в порты.

Речь идет о пятой попытке Т.Ковиля побить мировой рекорд для кругосветного плавания, отмечают СМИ.

"Я очень рад, что мне удалось добиться того, чтобы мечта стала реальностью. С первой попытки реализовать столь большие мечты невозможно", - сказал он.

До сих пор рекордсменом считался его соотечественник Франсис Жуайон, который в 2008 году справился со своей задачей за примерно 57 дней. Тогда он побил мировой рекорд британки Хеллен Макартур (71 день).

Ф.Жуайон уже поздравил с успехом Т.Ковиля.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Интернет-магазин стройматериалов stroypartner.ua                          Куплю награды, иконы, монеты. Т. 098-681-66-41.                          Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.