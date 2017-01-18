Газа нет, вытяжки зацементированы. Жители пятиэтажки в Харькове жалуются на горе-соседа и бездействие коммунальщиков

Газа в двух подьездах этой пятиэтажки по улице Дудинской нет уже неделю, рассказывают жильцы, а вытяжки в квартирах печники зацементировали. За пару десятков лет, говорят люди, с такой ситуацией столкнулись впервые. Писали и звонили в городскую газовую службу, там ответили газ не включат пока вентиляционную шахту не приведут в порядок. Жильцы говорят, обратились в местный ЖЭК, там им сообщили - в одной из квартир была утечка, поэтому в целях безопасности и газ перекрыли, и вытяжки остальным жителям зацементировали, кроме того заверили - эта система вентиляции принадлежит не всем жильцам двух подъездов, а только одной семье.

Надежда Поташникова, жительница дома по ул. Дудинской, 10:

Газа нет, нам приходится готовить в комнатах. То есть кухней мы не пользуемся, у кого микроволновка, у кого печка маленькая, кипятильники, по-другому как готовить.

Зоя Орехова, жительница дома по ул. Дудинской, 10:

Комиссия приходила, каждый год проверяют, все в порядке, в этом году после того как случился инцидент в квартире в 23-й в соседнем подъезде, нам сказали заложить вытяжки. На каком основании? Нам говорят, у него его личная вытяжка, значит мы должны заложить. Получается сколько лет дому и у нас нет вытяжки. И нам предложили временно пользоваться окном, форточкой.

Люди возмущаются, на вопрос почему общая вентиляция вдруг стала чьей-то личной, коммунальщики им не отвечают, каких-либо документов не показывают, будут ли делать ремонт не говорят и лишь предлагают взамен пробить дополнительную дыру в стене. Жильцы обратились в несколько инстанций, но конкретного ответа по решению ситуации нет.

Лина Еременко, жительница дома по ул. Дудинской, 10:

Писали мы обращались к Кернесу, городской голова наш, но не знаем, рассмотрели или нет, последнйи раз когда мы там были - это вчера, сказали что пока не рассматривали, результат пока не знаем. Хотели обращаться в Жилкомсервис к главному начальнику, мы не смогли его найти.

Выяснить подробности у владельцев квартиры, которого жильцы и подозревают в появлении своих проблем с газом, не удалось, свой телефон соседям те не дают, во время приезда сьемочной группы дверь никто не открыл. На участке КП "Жилкомсервис" начальницы на месте не оказалось, ее рабочий телефон в течение дня не отвечал. Тем временем, в пресс-службе горсовета сообщили, что о проблеме уже известно, завтра к жильцам приедет еще одна комиссия, поэтому сообщить о каких-либо работах по ремонту вентиляционных каналов и подключению газа в мэрии и в КП "Жилкомсервис" смогут только после выводов специальной комиссии.