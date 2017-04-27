Где сегодня в Харькове нет воды

В ряде домов нескольких районов Харькова сегодня, 27 апреля, временно отсутствует водоснабжение.

Как сообщили в КП «Харьковводоканал», это связано с ремонтными работами на водопроводных сетях.

Так, в Индустриальном районе, на ул. Грицевца, 27 (п. №1, стояк), воды не будет до 20:00; на ул. Зубарева, 49-а (п. №1, стояк), - до 17:00 28 апреля.

В Киевском районе, на ул. Метростроителей, 8, воду включат до 20:00.

В Московском районе, на пр. Юбилейном, 47/19 (п. №3, стояк), ул. Бучмы, 32-б (п. №5-8), водоснабжение восстановят до 17:00; на ул. Светлой, 10 (п. №5, стояк), пр. Тракторостроителей, 94, 96, 98, 100-а, - до 20:00.

В Немышлянском районе, на ул. Танкопия, 31/2 (п. №1, спаренный стояк), подачу воды должны возобновить до 17:00.

В Основянском районе, на ул. Кооперативной, 22, 22-а, 22-б, 22-в, 26-а, 28-а, в пер. Подольском, 4, 7, 15-а, на ул. Кузнечной, 10, 11-г, 12-а, ремонтные работы планируют завершить до 12:00.

В Холодногорском районе, на ул. Холодногорской, 13 (п. №4, стояк), ул. Полтавский Шлях, 188/11 (п. №1, стояк), воды не будет до 17:00.

В Шевченковском районе, на ул. Космической, 47 (п. №4), пр. Победы, 71-б (п. №1, стояк), подачу воды планируется возобновить до 17:00.