Генерал-полковник Воробьев посмертно награжден орденом Богдана Хмельницкого

Президент Украины Петр Порошенко посмертно наградил орденом Богдана Хмельницкого I степени генерал-полковника Геннадия Воробьева.

"Генерал награжден высокой государственной наградой за выдающиеся личные заслуги в укреплении обороноспособности и безопасности Украинского государства, самоотверженное служение народу Украины, образцовое и безупречное выполнение военного долга", - говорится в сообщении на сайте главы украинского государства.

В 2009-2014 годах генерал Геннадий Воробьев занимал должность командующего Сухопутных войск. 16 января 2014 года он отказался выполнять приказ о применении силы к активистам Майдана. С началом агрессии против Украины более двух лет войны прослужил непосредственно на передовой. Последние месяцы боевой опыт передавал следующему поколению военных, управляя Национальным университетом обороны.

Напомним, в субботу, 11 февраля, в своем рабочем кабинете в Киеве умер генерал-полковник Воробьев Геннадий Петрович.

Прощание с Воробьевым продлится до 12:30 вторника, 14 февраля, в Национальном университете обороны. В 13:00 во Владимирском соборе будет отслужена панихида. Похоронят генерал-полковника в 15:00 на Байковом кладбище в Киеве.