 

Германия усиливает видеоконтроль на железной дороге

11 февраля 2017 г. 15:45
Источник: РБК-Украина
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Немецкая железная дорога Deutsche Bahn (DB) усилит меры видеоконтроля в поездах и на вокзалах. Об этом заявил член правления концерна DB, отвечающий за вопросы инфраструктуры, Рональд Пофалла в интервью изданию Süddeutsche Zeitung, опубликованном 11 февраля, передает DW.

"Мы усиливаем программу и выделяем на нее дополнительно 10 миллионов евро", - анонсировал Пофалла.

По его словам, речь идет о внедрении новых технологий, которые, например, позволяют автоматически выявлять единицы багажа, которые находятся на вокзалах без присмотра. Представитель концерна DB, который с января этого года отвечает за вопросы развития инфраструктуры, подчеркнул, что сам концерн, а также государство уже выделили почти 100 миллионов евро для развития сети видеонаблюдения.

По словам Пофаллы, на 900 вокзалах Германии уже работает шесть тысяч систем видеонаблюдения, в поездах установлены 26 тысяч камер. Дополнительные средства предназначены для того, чтобы оборудовать камерами видеонаблюдения другие вокзалы и поезда. Цель этих мероприятий, пояснил Пофалла, - защита от деятельности организованных групп воров и предупреждения террористических актов.

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