Гипермаркеты "Ашан" будут открыты в ТРЦ "Караван" – Ярославский

Сеть торгово-развлекательных центров (ТРЦ) "Караван" в Украине договорилась с сетью гипермаркетов "Ашан" об открытии ее магазинов в ТРЦ "Караван", сообщил владелец компании Karavan Real Estate Limited (Нормандские о-ва), управляющей строительством и развитием сети ТРЦ, Александр Ярославский.

"Мы договорились: "Ашаны" будут открыты в торговых центрах "Караван", - сказал он журналистам в кулуарах "Украинского ланча" в Давосе, организованного Фондом Виктора Пинчука в четверг.

А.Ярославский уточнил, что никогда не имел отношения к гипермаркетам "Караван", которые в настоящее время работают в ТРЦ. Он пояснил, что является владельцем непосредственно ТРЦ общей площадью 100 тыс. кв. м, поэтому в данном соглашении с "Ашан" выступает как арендодатель.