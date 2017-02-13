 

Главный приз World Press Photo получило фото убийства российского посла в Турции

13 февраля 2017 г. 13:29
Источник: 112.UA
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Главный приз на ежегодном конкурсе World Press Photo получил турецкий фотограф агентства The Assoaciated Press Бурхан Озбиличи за фотографию с мета убийства российского посла Андрея Карлова в Анкаре, сообщает AP.

Фотокорреспондент рискнул жизнью, когда в здании началась паника, и из близкого расстояния снял вооруженного убийцу Мевлюта Алтынташа, когда тот 19 декабря выстрелил в посла во время открытия фотовыставки "Россия глазами турков".

Как сообщалось, посол России в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на выставке в Анкаре. Убийца был сотрудником полиции.

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