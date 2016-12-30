Год Огненного Петуха будет важным для Украины и деятельных людей, - астрологи

На смену огненной обезьяне, правящей в 2016-м году вот-вот придет огненный петух. Чего можно ожидать от этой птицы, и каким будет следующий год - знают звезды и числа

Астрологи обещают, несмотря на стихию огня и энергичность, петух удивит стабильностью - год пройдет без ощутимых взлетов и падений. И главное, по словам специалистов, постараться сохранить, то, что уже есть.

Кристина Василянская, астролог

С точки зрения астрологии, каких-либо кардинальных перемен не ожидает нас. Но в то же время это будет год, в котором следует все усилия направить на сохранение того, что мы уже имеет

Успех в следующем году обещают людям деятельным, но главное, призывают астрологи, не рисковать и не совершать необдуманных поступков. Это особенно важно в период сложной политической и экономической ситуации, которая по словам астрологов, ожидает нас в следующем году.

Оксана Володькина, астролог

Нам понадобится самообладание и мудрость, для того, чтоб не наломать дров, для того, чтобы не переоценить свои возможности, для того, чтобы не потерять все из-за того, что мы очень любим рисковать. Потому что преобладание огненной стихии ставит нас на грань риска и необдуманных поступков и в своих решениях следует придерживаться здравого смысла прежде всего

Астролог добавляет, что в следующем году всему миру придется выбирать между старым, отжившим свое, и неизведанным новым. Украине тоже предстоит непростой выбор, который напрямую повлияет на будущее страны и на обстановку в ней. А вот нумерологи обещают - в новом году все получат шанс для карьерного роста. Но для этого нужно научиться совмещать семейные дела и работу.

Лариса Бугай, нумеролог

Ну этот год будет разрывать человека в две стороны, будет некое такое противостояние внутреннее. Потому что семья, семейные отношения потребуют большого участия. Но время показывает, что есть возможность и карьерного роста и человеку придется решать эти все проблемы, как быть с семьей и как сделать свою карьеру

Нумеролог добавляет, что в важных делах в следующем году нужно будет полагаться только на себя, и не ждать помощи даже от родных и близких людей. Хотя и терять связь с ними не нужно, ведь хорошие отношения, как с друзьями, так и с врагами, могут быть важны в будущем. Благоприятными днями для заключения брака в год огненного петуха будут периоды растущей луны. То есть бракосочетание лучше назначать на первые десять и последние три дня каждого месяца. Неблагоприятными датами для бракосочетания и важных сделок будут дни солнечных и лунных затмений, а также периоды с тридцатого января по шестое июня, с двадцатого сентября по пятнадцатое октября и с восьмого ноября по второе декабря. Главное, отмечают и астрологи и нумерологи - это усердно работать и самосовершенствоваться. Только в таком случае год будет удачным и принесет успех.

