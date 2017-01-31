Городу, который скован огнем и холодом. Харьковские волонтеры собирают помощь в Авдеевку

Здесь есть комбинезоны детские, именно теплые, которые сейчас нужны



В волонтерском пункте Харькова кипит работа по сбору вещей для жителей Авдеевки. Накануне поздно вечером стало известно, что там ввели чрезвычайное положение, поэтому утром уже начали формировать гуманитарный груз. Пока что речь идет об отправке одного микробуса со всем необходимым:

Илья Балашов, волонтер ОО "Україньскі рубежі"

Я так понимаю, это будет однодневная поездка, если начнется эвакуация, мы к ней присоединимся, и будем помогать вывозить людей. Пока одна машина? Да, одна привезти вещи, разведать обстановку

Перечень того, что требуется - теплые вещи, одноразовая посуда и продукты. Во время съемок волонтеры заносят первые пакеты с помощью от харьковчан:

Сергей, волонтер ОО "Українські рубежі"

Мы кликнули клич, что в Авдеевку нужны теплые вещи, одеяла и вот уже человек приехал, привез, нам первую весточку. Вы не знаете кто? Это девушка, она не захотела подыматься, сказала просто передает, и все.

С того, что еще нужно - это в первую очередь продукты, которые можно приготовить без электричества, лекарства, которые применяют при ОРВИ и предметы личной гигиены:

Галина Харламова, координатор ГО "Українські рубежі"

Ну это классический набор, который нам знаком с 14 года - это теплые вещи, теплые одеяла , чтобы согреться, потому что проблема с отоплением, чай, сахара, кофе, обязательно продукты, которые можно готовить на костре- это любые виды тушенки, это сгущенки, это каши в банках

За ситуацией в обесточенном боевиками городе пристально следят и в Харьковской областной администрации говорят, как только поступит команда - бригады ремонтников готовы выехать в Авдеевку:

Юлия Светличная, председатель ХОГА

На сегодня в Харьковской области мы понимаем, что нужно, чтобы принять людей, просчитываем количество, возможности, а также будем готовы в случае необходимости предоставить электростанции, также отправить машины на подвоз воды.

Экипажи службы ГСЧС в Харькове также в курсе всего , что происходит в Авдеевке и если будет необходимость готовы выезжать:

Игорь Лупандин, пом. начальника ГСЧС в Хар. обл

Технически все наши подразделения, которые могут быть привлечены для оказания помощи в Авдеевки, и если будет не обходимо мы отравим как личный состав, так и ту технику, которая необходима для оказания помощи населению.

Первая машина с гуманитарной помощью от харьковчан завтра рано утром отправится в Авдеевку.