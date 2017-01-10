 

Госкино запретило показ российского сериала, в котором снялась Фреймут

10 января 2017 г. 14:07
Источник: Украинские новости
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Государственное агентство по вопросам кино запретило показ российского сериала "Отель". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госкино.

"Государственное агентство Украины по вопросам кино отказало в государственной регистрации и выдаче государственного удостоверения на право распространения и демонстрирования телесериала "Отель", - говорится в нем.

Согласно сообщению, решение было принято в связи с тем, что запрет трансляции фильмов, произведенных физическими и юридическими лицами государства-агрессора, которые не содержат популяризации или пропаганды органов государства-агрессора и их отдельных действий, распространяется на фильмы, произведенные или впервые обнародованные (демонстрируемые) после 1 января 2014 года.

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