Госкино запретило показ российского сериала, в котором снялась Фреймут

Государственное агентство по вопросам кино запретило показ российского сериала "Отель". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госкино.

"Государственное агентство Украины по вопросам кино отказало в государственной регистрации и выдаче государственного удостоверения на право распространения и демонстрирования телесериала "Отель", - говорится в нем.

Согласно сообщению, решение было принято в связи с тем, что запрет трансляции фильмов, произведенных физическими и юридическими лицами государства-агрессора, которые не содержат популяризации или пропаганды органов государства-агрессора и их отдельных действий, распространяется на фильмы, произведенные или впервые обнародованные (демонстрируемые) после 1 января 2014 года.