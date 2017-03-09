 

Госслужба по вопросам труда анонсировала новый КЗоТ

09 марта 2017 г. 13:34
Источник: Зеркало недели
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Государственная служба по вопросам работает над подготовкой проекта нового Кодекса законов о труде (КЗоТ).

"Мы надеемся, что в этом полугодии все-таки будет принят новый Трудовой кодекс и максимально будут учтены интересы всех..." - сказал глава ведомства Роман Чернега в ходе презентации публичного отчета деятельности службы за минувший год.

Чернега высказал уверенность, что новый КЗоТ "будет довольно сбалансированным документом, который будет максимально учитывать... все предложения от участников социального и делового рынка".

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