ГПУ провела обыски на предприятиях по производству спирта и табачных изделий, контролируемых Чеботаревым

Генпрокуратурой проведены обыски на предприятиях, которые нелегально изготавливают табачные изделия и спирт и приносят прибыль подозреваемому в организации похищения участников акций протеста бизнесмену Алексею Чеботареву. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

На данный момент Чеботарев скрывается от следствия, в то же время через приближенных лиц продолжает контролировать и получать доходы от деятельности ряда предприятий в Украине, которые нелегально производят табачные изделия и спирт.

Прокуратура совместно с офисом крупных налогоплательщиков ГФС провели девять обысков в трех областях Украины, в ходе которых выявлены три табачные производства, одно спиртовое, сырье для изготовления подакцизных товаров и готовой продукции. Указанное оборудование, сырье и готовую продукцию изъято.

По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ч. 2 ст. 204 УК Украины (незаконное изготовление алкогольных напитков, табачных изделий или других подакцизных товаров путем открытия подпольных цехов).

Напомним, управлением по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями Генеральной прокуратуры Украины, проводится досудебное расследование в уголовном производстве по факту похищения 21 января 2014 г. группой лиц, организованных Алексеем Чеботаревым, общественного активиста Игоря Луценко и участника акций протеста Юрия Вербицкого из помещения Александровской клинической больницы в г. Киев.

Луценко и Вербицкого длительное время удерживали и наносили им телесные повреждения с целью выяснения данных об организаторах и источников финансирования акций протеста на Евромайдане. В дальнейшем Луценко отпустили неподалеку с. Процив Бориспольского района Киевской области, Вербицкий погиб.