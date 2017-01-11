 

Грипп привел к шести смертям в первую неделю нового года

11 января 2017 г. 18:20
Источник: Украинские новости
1 просмотр

За первую неделю нового года было зарегистрировано 6 летальных случаев от гриппа. Об этом сообщает пресс-служба УЦКС.

Сообщается, что за первую отчетную неделю смертельные случаи были зарегистрированы в Черкасской, Донецкой областях - по 1 случаю, а также в Запорожской и Львовской - по 2 случая. Один из них - ребенок.

Также за отчетную неделю гриппом и ОРВИ заболело боле 250 тыс. человек.

"За отчетную неделю гриппом и ОРВИ заболело 250 227 человек, из них 52,6% составляют дети в возрасте до 17 лет. Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ (суммарно) среди населения Украины составляет 587,5 на 100 000 населения, что на 32,2% меньше, чем на прошлой неделе. Можно увидеть закономерную тенденцию к уменьшению заболеваемости на первой неделе года, что связано с новогодними праздниками и каникулами в учебно-воспитательных заведениях, однако может не отражать реальную картину", - говорится в сообщении.

Самый высокий показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ зарегистрировано в Волынской области - 945,0, а наименьший - в Луганской области - 136,9 на 100 тыс. населения.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Интернет-магазин стройматериалов stroypartner.ua                          Куплю награды, иконы, монеты. Т. 098-681-66-41.                          Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.