Грипп привел к шести смертям в первую неделю нового года

За первую неделю нового года было зарегистрировано 6 летальных случаев от гриппа. Об этом сообщает пресс-служба УЦКС.

Сообщается, что за первую отчетную неделю смертельные случаи были зарегистрированы в Черкасской, Донецкой областях - по 1 случаю, а также в Запорожской и Львовской - по 2 случая. Один из них - ребенок.

Также за отчетную неделю гриппом и ОРВИ заболело боле 250 тыс. человек.

"За отчетную неделю гриппом и ОРВИ заболело 250 227 человек, из них 52,6% составляют дети в возрасте до 17 лет. Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ (суммарно) среди населения Украины составляет 587,5 на 100 000 населения, что на 32,2% меньше, чем на прошлой неделе. Можно увидеть закономерную тенденцию к уменьшению заболеваемости на первой неделе года, что связано с новогодними праздниками и каникулами в учебно-воспитательных заведениях, однако может не отражать реальную картину", - говорится в сообщении.

Самый высокий показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ зарегистрировано в Волынской области - 945,0, а наименьший - в Луганской области - 136,9 на 100 тыс. населения.