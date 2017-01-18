Грипп в Харькове. Впереди новый пик

Первый пик заболеваемости гриппом и ОРВИ в Харькове позади. Однако с возобновлением учебы после школьных каникул вновь наблюдается рост количества заболевших, и впереди новая эпидемия.

Эпидемический сезон заболевания гриппом и ОРВИ начался в октябре прошлого года. Первый пик заболевания на Харьковщине был зафиксирован за 5 недель до нового года. Тогда был превышен порог заболеваемости, и уровень эпидемии продержался четыре недели. На максимуме количество заболевших составляло 21 тысячу. Во второй половине декабря пошло понижение - 14 тысяч больных в Харькове и области, затем 10 тысяч - это статистика двух предновогодних недель. В первые же две недели 2017 года количество больных гриппом и ОРВИ находится на уровне семи тысяч человек. Это ниже порогового уровня.

Татьяна Карлова, зав. отделением обл. лабораторного центра:

Поступово захворюваність починає зростати. Що значить поступово - поступово це значить на 300 осіб щотижнево зростає. Темп приросту десь на 6%. Серед дитячого населення - на 4%.

В областном лабораторном центре говорят, что такой рост прогнозировался в связи с тем, что у детей закончились каникулы, и они пошли в школы. При этом через несколько недель следует ожидать второго пика заболеваемости.

Татьяна Карлова, зав. отделением обл. лабораторного центра:

Чи це буде високий рівень захворюваності, чи дуже високий - це залежить від церкуляції, також активізації циркуляції збудника.

Следует еще добавить, что на данный момент, начиная с осени прошлого года, в Украине зафиксировано 17 летальных исходов от гриппа, в том числе умерли пятеро детей. В Харькове подобных трагедий не происходило.