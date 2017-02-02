Гуманитарная автоколонна из Харькова отправилась в Авдеевку

Несмотря на то, что плотность обстрелов в Авдеевке сократилась, боевики не дают возможности украинским работникам отремонтировать ЛЭП, поэтому в городе до сих пор не восстановлено электроснабжение, не подается отопление в полной мере. Если волонтеры с первых дней обострения ситуации на фронте, попытались снабдить жителей Авдеевки и военных самым необходимым - продуктами и теплыми вещами, то в облгосадминистрации сделали акцент на оборудовании, которое поможет согреться.

Марк Беккер, заст.губернатора

Мы формируем материалы, которые пойдут гуманитарным грузом, в первую очередь это касается переносного электрооборудовання, это касается топлива, солярки, бензина, других материалов, связанных для обеспечения деятельности любого человека.

К сбору гуманитарного груза, говорит замгубернатора, подключились все районы - буквально за день машины были загружены и уже ночью автоколонна, состоящая из 2 КамАЗов и 2 ГАЗелей, а также бензовоза отправилась в путь.

Алексей Максимов, дир. Департамента мобилизованной работы

Зараз вже йде відвантаж спеціалізованої техніки, а саме дизель генераторів, кабелів, тощо.

Также в Авдеевку автоколонной направили более двадцати тонн продуктов, лекарства, перевязочные материалы.