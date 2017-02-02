 

Гуманитарная автоколонна из Харькова отправилась в Авдеевку

02 февраля 2017 г. 18:20
95 просмотров

Несмотря на то, что плотность обстрелов в Авдеевке сократилась, боевики не дают возможности украинским работникам отремонтировать ЛЭП, поэтому в городе до сих пор не восстановлено электроснабжение, не подается отопление в полной мере. Если волонтеры с первых дней обострения ситуации на фронте, попытались снабдить жителей Авдеевки и военных самым необходимым - продуктами и теплыми вещами, то в облгосадминистрации сделали акцент на оборудовании, которое поможет согреться. 

 

Марк Беккер, заст.губернатора

 

Мы формируем материалы, которые пойдут гуманитарным грузом, в первую очередь это касается переносного электрооборудовання, это касается топлива, солярки, бензина, других материалов, связанных для обеспечения деятельности любого человека.

 

К сбору гуманитарного груза, говорит замгубернатора, подключились все районы - буквально за день машины были загружены и уже ночью автоколонна, состоящая из 2 КамАЗов и 2 ГАЗелей, а также бензовоза отправилась в путь.

 

Алексей Максимов, дир. Департамента мобилизованной работы

 

Зараз вже йде відвантаж спеціалізованої техніки, а саме дизель генераторів, кабелів, тощо.

 

Также в Авдеевку автоколонной направили более двадцати тонн продуктов, лекарства, перевязочные материалы.

Видео: 

Гуманитарная автоколонна из Харькова отправилась в Авдеевку - 02.02.2017

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
В Телекомпанию «АТН» требуются журналисты. Тел.: 7-140-170                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Запчасти и инструменты для малой механизации и мед оборудования                         Сниму в аренду/куплю СТО или землю под строительство. г. Харьков. 067-155-25-96                          Запчасти для любой техники и автомобилей из США без посредников                         Sexshop. Суперпоступление                          Недвижимость Италии                          Лучшие цены на кухни!                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.