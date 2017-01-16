 

Харьков возглавил рейтинг криминальных городов Восточной Европы

16 января 2017 г. 16:33
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Харьков возглавил рейтинг самых опасных городов Восточной Европы и занял 9 место в общеевропейском рейтинге.

Соответствующий рейтинг обнародовала база данных пользователей Numbeo.

Общеевропейский рейтинг возглавил итальянский город Неаполь. Среди лидеров также оказались Марсель (Франция) и Катания (Италия).

Лидирующие позиции в Восточной Европе также заняли российский Екатеринбург и Киев.

Как известно, Numbeo - одна из крупнейших в мире баз данных о городах и странах мира. Данные формируются на основе информации, присланной пользователями из разных городов и стран. Numbeo предоставляет информацию об условиях жизни в странах мира и отдельных городах, такие как: прожиточный минимум, показатели обеспеченности жильем, здравоохранение, движение, преступность и загрязнение окружающей среды.

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