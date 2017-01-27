Харьковчан ожидает очередное повышение квартплаты

Объявления о необходимости очередного повышения коммуналки, в данном случае квартплаты, стали появляться на информационных досках "Жилкомсервиса" возле подъездов жилых домов, находящихся в коммунальной собственности. А главным аргументам в листовках значится необоснованность старых тарифов, действующих еще с 2012 года.

Ирина работает в регистратуре одной из городских поликлиник, вместе с мужем и сыном проживает в квартире общей площадью 43 квадратных метра. До января, признается женщина, получала меньше двух тысяч. В этом месяце, впервые выдали новые расчетные. Правда, за прибавкой к зарплате последовало и известие о грядущем повышении коммунальных платежей.

Ирина, регистратор

Да, зарплату повысят 3200, да. Но у нас, же нет возможности оплатить, то, что хотят я так поняла. И если мы не можем оплатить, то где же мы возьмем. Мы же выше головы не прыгнем.

Большинство опрошенных на улицах людей убеждены, что рост цен просто повлечет за собой рост задолженностей, которые и так уже накапливаются у многих. Впрочем, некоторые харьковчане признают, что готовы были бы платить больше, но только в случае, если бы видели реальные изменения в качестве обслуживания.

Олег, менеджер IT-компании

Естественно я против такого повышения, потому что зачастую какие-то повышения прошли, и мы никакого результата не увидели. Я понимаю что там деньги нужно людям платить больше, да. Но моё мнение что они где-то в другом месте откладываются, да.

В «Жилкомсервисе» новостям АТН подтвердили, что объявления о намерениях повысить квартплату действительно расклеивают их сотрудники. По словам руководства КП, действующий на сегодняшний день тариф рассчитывался 5 лет назад, а потому уже не актуален. И, уточнили в плановом отделе городского Департамента жилищного хозяйства, тариф действительно будут повышать. Изменения в расчетах связаны в первую очередь с ростом минимальной заработной платы и цен за электроэнергию - подразумевается использование лифтов и освещения лестничных клеток. Расчет надбавки будет произведен по каждому дому отдельно, в зависимости от оказываемых услуг. При этом предварительные цифры уже указаны в объявлениях, из чего следует, что квартплата в среднем вырастет на 40%. То есть если в пятиэтажках за квадратный метр надо будет платить около двух гривен, то в высотках больше трех. Новые цены, уточняют в мэрии, планируют ввести весной - в апреле или мае месяце. При этом, несмотря на изменения в законодательстве, новые тарифы, как и старые, определяются непрозрачно. Жители города не могут сравнить ни калькуляцию, ни составляющие тарифов, ни проверить финансовую деятельность коммунального предприятия "Жилкомсервис". Между тем, продолжается судебное следствие по факту вывода со счетов предприятия как минимум 10 миллионов гривен. Обвиняемый - экс-директор КП Александр Яковлев. По данным следствия, средства выводились как через фирмы-прокладки, которые завышали стоимость товаров и услуг, что в частности было и обоснованием тарифов. Более того, по данным прокуратуры, со счетов предприятия могло быть выведено гораздо больше средств, но для передачи в суд материалы не готовы. Между тем на повышение тарифов надеются и в КП "Харьковводоканал", должностные лица которого та же подозреваются в растрате средств. Накануне НКРЭ повысила цены на холодную воду и водоотведение для 43 коммунальных предприятий Украины на 50%. КП "Харьковводоканал" пока в этом списке нет, хотя руководство, сообщили новостям АТН на предприятии, подало такую заявку еще в августе. Но это не значит, что НКРЭ не повысит тарифы на воду для харьковчанам, следующим решением, и тогда экономия от уменьшения норм потребления воды, которое с таким пафосом приняли на предновогоднем исполкоме, сойдет на нет.