 

Харьковчанам будут отключать отопление

02 марта 2017 г. 13:40
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КП «Харьковские тепловые сети» вводит в действие график группового регулирования отопления,  сообщает пресс-службы горсовета.

Сегодня, 2 марта, график начнут вводить в отдельных районах города, а с 3 марта - по всему Харькову.

График вводится в связи с повышением температуры наружного воздуха и с целью недопущения перегрева зданий, при устойчивой дневной температуре не менее 6 градусов тепла и выше. Отключать отопление будут в три очереди с 8:00 до 20:00, но не менее, чем на четыре часа.  При дальнейшем повышении среднесуточной температуры время отключения теплоснабжения будет увеличиваться.

В КП «ХТС» подчеркнули, что введение графика группового регулирования отопления не приведет к снижению температуры внутри зданий и помещений и не повлияет на качество и подачу горячей воды в городе. В случае похолодания график применяться не будет, и тепло будет подаваться в полном объеме.

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