Харьковчане остаются с теплом и горячей водой, - ХОГА

Отключить горячую воду и даже подавать тепло по графику коммунальники пообещали после того, НАК "Нефтегаз Украины" включило КП "Харьковские тепловые сети" в число крупнейших должников Украины. Предприятие задолжало газовщикам почти полмиллиарда гривен, и не по своей вине, заверил директор теплосетей Сергей Андреев. По его словам, за предыдущий месяц только 40% населения оплатили счета, при том, что компенсация за субсидии, а это почти половина всех потребителей, и вовсе не поступала ни в ноябре, ни в декабре. НАК "Нефтегаз Украины" же готова выделять газ на февраль только при условии 90% оплаты за минувший месяц, отметил Андреев.

Сергей Андреев, директор КП "ХТС"

Даже если потребители оплатят 100%, то мы вряд ли выйдем даже на 50%, для того, чтобы получить 90, надо получить со всех источников за отпущенную тепловую энергию. К сожалению, за декабрь месяц льготы и субсидии за предоставленные нами услуги оплачены не были, и в январе месяце оплата по льготам и субсидиям, включая декабрь, тоже не произведены.

Но среда прошла, а горячая вода в кранах осталась. В облгосадминистрации уверяют, заявления коммунальников об отключении горожан, были беспочвенными. Так как по законодательству "Нефтегаз Украины" не имеет право отключать от коммунальных услуг бытовых потребителей в отопительный сезон. Поэтому чем были вызваны заявления тепловиков - паникой, желанием простимулировать поступление платежей от горожан, или заранее переложить всю вину за возможные проблемы с отопление на Кабмин, неизвестно.

Евгений Шахненко, зам. главы ХОГА

Какого-то опасения о том. что облгаз или горгаз придет и будет что-то отключать , у нас такого нет. у нас четкое взаимопонимание, есть население, есть Закон о рынке газа, где есть защищенные споживачи, мы пошли дальше вплоть до того что, на всякий случай, никто конечно ничего не отключает и не пытается. но мы пошли дальше, мы через судебные решения подаем иски, чтобы защитить потребителей

При этом в ХОГА не отрицают, что проблема с компенсацией услуг оказанным потребителям, которые оформилили субсидии все же существует. Но казначейство задержало средства не только для Харькова, но для всех регионов, отметил Шахненко. И выразил надежду, что проблема в скором времени решится, так как они обратились в профильное министерство и первые 30 миллионов должны быть перечислены в течение суток.